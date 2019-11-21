Kartepe’de Dünya Çocuk Kitapları Haftası kutlandı

Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri’nde “Dünya Çocuk Kitapları Haftası” kutlandı.

Çocuklara kitap okutmayı sevdirmek amacıyla, 0915 Kasım tarihlerini kapsayan “Dünya Çocuk Kitapları Haftası”, Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri’nde kutlandı. Kartepe Belediyesi Fatih Sultan Mehmet, Yunus Emre ve Mevlana Bilgi Evleri’nde çocuklara özel, renkli içeriği olan kitaplarla okuma saati gerçekleştirildi. Çocuklara kitap okuma sevgisi kazandırmak amacıyla düzenlenen etkinlik de öğrencilere çocuk kitap yazarları tanıtımı yapıldı.

Kitaplarını yanlarından hiçbir zaman ayırmamaları, tablet ve bilgisayara bağımlı kalmamaları gerektiği önemle anlatılan etkinlikte çocuklara, kitap seçerken nelere dikkat etmeleri gerektiği de belirtildi. Etkinliğe büyük ilgi gösteren minik okurlar hem doğa ile iç içe oldular hem de her bir hikâye de farklı maceralara çıktılar.

KOCAELİ 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:18

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