Park halinde alev alan otomobili yanmaktan vatandaşlar kurtardı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde hastane bahçesinde park halindeyken motor alevlere teslim olan otomobilde çıkan yangını vatandaşlar söndürdü.

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Alikahya Fatih Mahallesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şerafet Nalbant isimli vatandaşa ait 60 HG 993 plakalı otomobil park halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören vatandaşlar hemen hastanenin güvenlik görevlilerinden yardım istedi. Güvenlik görevlilerinin getirdiği yangın tüpü ile alevlere müdahale edilirken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelene kipler yangına müdahale etti.

Ekipler tarafından yapılan müdahalenin yangının elektrik aksamından kaynaklandığı tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KOCAELİ 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:18

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