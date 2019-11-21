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Çalıntı araç süphelisi serbest bırakıldı

İHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinin önünde bulunan aracın çalıntı olduğunun tespit edilmesi üzerine gözaltına alınan iş yeri sahibi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir iş yerinin önünde bulunan aracın çalıntı olduğunun tespit edilmesi üzerine gözaltına alınan iş yeri sahibi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalıntı araçların bulunmasına yönelik yapılan çalışmalarda Kocaeli’nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi’nde ki bir iş yerinin önünde üzeri brandayla kapatılmış araç bulundu. Yapılan araştırmalarda aracın İstanbul’dan çalıntı olduğu tespit edildi. Çevrede yapılan araştırmada iş yeri sahibi M.Ö. aracın ismini bilmediği bir şahıs tarafından tamir amaçlı bırakıldığını fakat kim olduğunu bilmediğini söyledi. Çalıntı araç ruhsat sahibine teslim edilirken, şüpheli M.Ö. emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edilen şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KOCAELİ

21 Kasım 2019 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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