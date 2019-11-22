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Sokağın Enerjisi Sokak Sergisine taşınıyor

İHA

– Sepaş Enerji tarafından düzenlenen Sokağın Enerjisi adlı yarışmada çekilen fotoğraf kareleri sokak sergisinde sanatseverlerle buluşacak.

Sokağın Enerjisi Sokak Sergisine taşınıyor

– Sepaş Enerji tarafından düzenlenen Sokağın Enerjisi adlı yarışmada çekilen fotoğraf kareleri sokak sergisinde sanatseverlerle buluşacak.
Sepaş Enerji’nin sokağın ve insanların enerjisinden yola çıkarak düzenlediği “Sokağın Enerjisi” temalı fotoğraf yarışmasında sona gelindi. Yarışma kapsamında kazanan ilk 3 fotoğrafla birlikte sergilemeye hak kazanan ve Mustafa Seven’le gidilen Gaziantep ödül gezisinde çekilen fotoğrafların yer aldığı sokak sergisi 272829 Kasım’da İzmit’te gerçekleşecek.
2 Mayıs – 5 Temmuz tarihleri arasında fotoğraf başvurularının alındığı yarışmaya Kocaeli, Bolu, Düzce ve Sakarya’dan 2 binin üstünde fotoğraf gönderildi. Mustafa Seven, Sebati Karakurt, Doç. Dr. İsmail Keskin ve Ercüment Vurar’dan oluşan jüri, başvurular içinden Berna İkiz’in fotoğrafını birinci seçerken İsa Cida ikinci ve İhsan Korkut üçüncü oldu. İlk üçe girenler Eylül atında fotoğraf sanatçısı Mustafa Seven ile birlikte Gaziantep’e gitti ve burada hem fotoğraf çekme hem de Seven’den bire bir sokak fotoğrafçılığı eğitimi alma fırsatı buldu.
İlk 3’e giren, sergilemeye değer görülen fotoğraflar ve ödül gezisinden Mustafa Seven’in de çektiği karelerden oluşan 20 fotoğraf 27 – 28 29 Kasım’da sokak sergisiyle sanatseverler buluşacak. İzmit Belsa Plaza önünde kurulacak özel bir çadırda 3 gün boyunca sergilenecek fotoğraflarla bölgenin gündelik hayatındaki güzellikler gözler önüne serilecek. Ücretsiz gezilebilecek serginin yanı sıra ziyaretçilere özel olarak çekilecek fotoğrafları da hediye edilecek.
Serginin açılışı 27 Kasım Çarşamba 12.30’da İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Sepaş Enerji Genel Müdürü Çağrı Poyraz e fotoğrafçı Mustafa Seven’in katılımıyla gerçekleşecek.

KOCAELİ

22 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:19
  • GÜNEŞ 07:47
  • ÖĞLE 12:51
  • İKİNDİ 15:22
  • AKŞAM 17:45
  • YATSI 19:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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