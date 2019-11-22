Gebze Zabıtasından gürültülü satışa izin yok

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda sokak aralarında megafonla satış yapan ve gürültü kirliliğine neden olan seyyar satıcılara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler yaptığı çalışmada megafonla vatandaşı rahatsız ederek satış yapan seyyar satıcılara Kabahatler Kanunun 5326/37 maddesi uyarınca idari para cezası uyguladı. Vatandaşın huzurunun yapılan çalışmalarda temel öncelik olduğunu ifade eden Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, “Megafonla satış yapan seyyar satıcılardan yaptıkları ses kirliliği ve rahatsızlıktan ötürü alınan şikayetler doğrultusunda bu çalışmayı gerçekleştirdik. Bu çalışmalar vatandaşlarımızın huzuru için devam edecek” dediler.
KOCAELİ
22 Kasım 2019 Cuma
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