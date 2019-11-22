Çayırova’da vezneler hafta sonu açık

Çayırova Belediyesi vezneleri, 2 Aralık’ta sona eren emlak, iş yeri çevre temizlik ile ilan reklam vergisi ödemeleri için bu hafta sonu açık olacak.

Çayırova Belediyesi vezneleri Emlak, çevre ve temizlik ile ilan reklam vergisinin ikinci taksit ödemeleri için Cumartesi ve Pazar günü mesai saatleri içinde hizmet verecek. 2 Aralık’ta sona erecek vergi ödemeleri için vatandaşlara kolaylık sağlayan belediye yetkilileri, 2425 Kasım tarihlerinde veznelerin 08:3017:30 saatlerinde hizmet vereceğini bildirdiler.

Vatandaşların vergilerini geciktirerek cezalı duruma düşmemeleri için hatırlatmada bulunan ve son ödeme gününün 2 Aralık Pazartesi günü mesai bitimi olduğunu bildiren yetkililer; ödeme seçenekleri hakkında da vatandaşları bilgilendirerek; emlak, çevre ve temizlik ile ilan reklam vergilerinin belediye hizmet binasındaki emlak servisinde yatırılabileceği gibi, Vakıfbank Çayırova Şubesi’ndeki TR67 000150010729404209097 IBAN numaralı belediye hesabına, tüm PTT şubelerinden 108231 numaralı posta çeki hesabına ve www.cayirova.bel.tr internet adresinden on line olarak ödeme yapılabileceğini bildirdiler.

KOCAELİ 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:19

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