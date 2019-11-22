Başkan Büyükgöz, Eskihisar meclisinde vatandaşı dinledi

Mahalle meclisleri kapsamında Eskihisar sakinleriyle bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Eskihirsar’ın tarihi sokak dokusuna uygun, onu koruyan, siluete saygılı bir sokak iyileştirme projesini hayat geçireceğiz” dedi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mahalle meclisleri kapsamında Eskihisar sakinleriyle bir araya geldiği toplantıda çalışmalar hakkında bilgi verdi, vatandaşların sorularını cevapladı. Eskihisar sahilinde bulunan Kale altı çay bahçesinde gerçekleşen toplantıya Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, Belediye Başkan Yardımcıları Sedat Çelik, Selamet Güner, Yusuf Burkut, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri katıldı.

Sokakları canlandıracağız

Başkan Büyükgöz toplantının başında göreve geldikleri günden bugüne kadar yapılmış ve yılsonuna kadar yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Eskihisar’ı daha canlı bir hale getirmek için Millet Bahçesi(Macera Parkı)’nı daha aktif kullanılması için çalışmalar yapılacağını ifade eden Başkan Büyükgöz, “Eskhisar Mahallemizin birkaç sokağı hariç arka sokaklar kullanılmıyor. Biz burada tarihi sokak dokusuna uygun, onu koruyan, tarihi siluete saygılı bir sokak iyileştirme projesini hayat geçireceğiz. Bu sokakların kullanılır hale getirmek ve canlandırmak bizim temel amacımız olacak” dedi. Başkan Büyükgöz konuşmasının ardından mahalle sakinlerini sorularını cevapladı, talep ve önerilerini dinledi.

KOCAELİ 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:19

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