Sekapark’a kolçaklı oturma bankları kuruldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaşlıların ve engellilerin rahat bir şekilde kullanabilmesi için Sekapark’a kolçaklı oturma bankları yerleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi, kente kazandırdığı en büyük projelerden biri olan Sekapark’ta özellikle yaşlı vatandaşların kullanabilmesi için oturma bankları kurdu. Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı tarafından kurulan banklar, yaşlı ve engelli bireylerin daha rahat bir şekilde hareket etmelerini sağlıyor.

Hayatı kolaylaştıran oturma bankları

Türkiye’nin en büyük endüstriyel dönüşüm projesi olan Sekapark, engelli bireyler için daha konforlu hale getirildi. Daha önce görme engelli vatandaşların daha rahat dolaşması için sarı renkli görme engelli yürüyüş yolu ile donatılan Sekapark’a bu kez özellikle yaşlı vatandaşlar için oturma bankları kuruldu. Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığınca yapılan çalışma ile Sekapark’a 29 adet kolçaklı oturma bankları koyuldu.

29 bank yerleştirildi

Yaşlı vatandaşların kullanımı için büyük rahatlıklar sağlayan özel banklar Sekapark’ın sahil kısmına yerleştirildi. Fonksiyonel kullanımı ile büyük kolaylık sağlayan banklar, estetik görünümü ile Sekaparka ayrı bir güzellik katıyor.

KOCAELİ 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:19

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