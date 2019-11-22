Taklit ürünlere el konuldu

- İZMİT´te, 7 iş yerinde yapılan kontrolde 62 adet taklit giyim eşyasına, 3 iş yerinde yapılan kontrolde ise 72 adet tonere el konuldu.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında taklit ürünlerle ilgili çalışma yaptı. İzmit´te eş zamanlı yapılan aramalarda 7 iş yerinde çeşitli markalara ait 62 adet giyim eşyası, 3 iş yerinde ise çeşitli markalara ait 72 adet toner ele geçirildi. Taklit ürünlere el konulurken, 10 kişi hakkında Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.

KOCAELİ 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:19

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