Rahatsızlanan esnafın yardımına Zabıta koştu

Rahatsızlanan esnafın yardımına Gebze zabıtası koştu.

Mevlana Modern Kapalı Pazaryeri’nde her hafta kurulan Cuma pazarı esnaflarından biri işini yaptığı sırada rahatsızlanarak baygınlık geçirdi. Rahatsızlanarak yere yığılan esnafa ilk müdahaleyi, o esnada görev başında olan Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli zabıta memurları yaptı. Zabıtalar tarafından ilk yardım yapılan esnafa, Pazar yerine çağırılan 112 Acil Servis ekipleri gerekli müdahaleyi gerçekleştirdi. Olay anında pazarda olan vatandaşlar, duyarlı davranışlarından ötürü Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

KOCAELİ 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:19

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