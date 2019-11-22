Başkan Büyükakın’ın gönderdiği kitaplar küçük Barış’a moral oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Büyükakın’ın gönderdiği kitaplar küçük Barış’a moral oldu

İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kemoterapi gören 12 yaşındaki Barış’ın kitap isteğini geri çevirmedi.
Derince ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Ceyhan Barış Altun, 2016 yılında beyin zarı ve kemik tümörü ameliyatı oldu. Hastalığı tekrarlayan ve kemoterapi görmeye başlayan Barış, sosyal medyadan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’dan kitap istedi. Başkan Büyükakın, Barış’ın isteğini geri çevirmedi

Hastalığı tekrarladı
Derince ilçesinde ikamet eden 12 yaşındaki Ceyhan Barış Altun, 2016 yılında beyin zarı ve kemik tümörü ameliyatı oldu. Ameliyatının ardından 3 yıl bir sıkıntı yaşamayan 12 yaşındaki Barış’ın hastalığı 3 yıl sonra tekrarladı. Barış, tekrarlayan hastalığı nedeniyle Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Hastanesinde kemoterapi görmeye başladı. Eğitimine ara verilen ve hastanede yatmaya başlayan Barış, sosyal medya üzerinden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a ulaşarak bir istekte bulundu.

Tahir Başkan’a mesaj attı
Sosyal medya üzerinden Başkan Büyükakın’a tweet atan Barış; “12 yaşındayım. Hastanede yattığım süre içinde okuyabileceğim kitap ihtiyacım var. Bana destek olabilir misiniz? Annem sadece tedavi masraflarıma yetişebiliyor. Onu zorlamak istemiyorum” mesajını attı. Başkan Büyükakın da Barış’ın isteğini geri çevirmedi.

Başkan kitap sözü verdi
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından Barış’ın mesajına; “Barışcığım, sevgili kardeşim, öncelikle geçmiş olsun. Kitap okuma azmin beni çok sevindirdi. Yarın kitaplarını yolluyorum. Bitirdiğinde belki de birlikte değerlendirebiliriz, sevgiyle kal kardeşim” diyerek cevap verdi.

Kitaplar barış’a ulaştırıldı
Başkan Büyükakın, tedavi süresince Barış’a moral olması ve mutlu olması için Barış’a kitaplar gönderdi. Büyükşehir Belediyesinden bir görevli kitapları minik Barış’a ulaştırdı. Başkan Büyükakın’ın gönderdiği kitapları karşısında gören Barış, havalara uçtu.

Mutluluktan havalara uçtu
Tedavi masrafları nedeniyle kitap alamadıklarını belirten 12 yaşındaki Ceyhan Barış Altun; “3 yıl önce beyin zarı ve kemir tümörü ameliyatı oldum. Kafamdan tümör alındı ve 11 vida ile platin takıldı. Bu süre zarfında okula gidemedim ve evde eğitim aldım. 3 yılın ardından hastalığım tekrarladı. Umuttepe hastanesinde kemoterapi görmeye başladım. Tedavim süresinde hastanede yatıyorum. Zaman geçmek bilmiyor, ben de sosyal medyadan Tahir Başkan’a mesaj attım. Ben göreceğinden emin değildim. Birkaç saat sonra bana mesaj attı. Çok mutlu oldum. Bana kitap göndereceğini söyledi. Bugün de kitaplarım geldi. Tahir başkanıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

KOCAELİ

22 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:19
  • GÜNEŞ 07:47
  • ÖĞLE 12:51
  • İKİNDİ 15:22
  • AKŞAM 17:45
  • YATSI 19:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öğretmenlerde kazanan Uluğbey oldu
YEREL HABERLER Öğretmenlerde kazanan Uluğbey oldu
İzmit Belediyesi öğretmenleri ağırladı
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi öğretmenleri ağırladı
Erzurum'dan Darıca'ya gelen öğrenciler hayvanat bahçesini gezdi
YEREL HABERLER Erzurum'dan Darıca'ya gelen öğrenciler hayvanat ...
Başkan Söğüt yeni müdürü ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Söğüt yeni müdürü ağırladı
Cenaze evlerine yemek yardımı hizmet alım ihalesi gerçekleşti
YEREL HABERLER Cenaze evlerine yemek yardımı hizmet alım ihalesi ...
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden örnek proje Jandarma ekipleri kadına karşı şiddeti önlemek için köy köy geziyor 258 köyü gezen ekipler, kadına karşı şiddeti önleme konusunda bilgiler veriyor
YEREL HABERLER Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden örnek ...
Rahatsızlanan esnafın yardımına Zabıta koştu
YEREL HABERLER Rahatsızlanan esnafın yardımına Zabıta koştu
Taklit ürünlere el konuldu
YEREL HABERLER Taklit ürünlere el konuldu
Çayırova Belediyesi'nden önemli uyarı!
YEREL HABERLER Çayırova Belediyesi'nden önemli uyarı!
Öğretmeni olan Necmettin Kuyucu'yu bıçaklayarak öldüren öğrencisinin yargılanmasına başlandı
YEREL HABERLER Öğretmeni olan Necmettin Kuyucu'yu bıçaklayarak ...
Başkan Büyükgöz’e Karadeniz’den konuk vekiller
YEREL HABERLER Başkan Büyükgöz’e Karadeniz’den konuk vekiller
Sekapark’a kolçaklı oturma bankları kuruldu
YEREL HABERLER Sekapark’a kolçaklı oturma bankları kuruldu
Başkan Büyükgöz, Eskihisar meclisinde vatandaşı dinledi
YEREL HABERLER Başkan Büyükgöz, Eskihisar meclisinde vatandaşı ...
İzmit Belediyesi Nermin teyzenin evini yeniliyor
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi Nermin teyzenin evini yeniliyor
Berfin, gümüş madalya ile döndü
YEREL HABERLER Berfin, gümüş madalya ile döndü
Öğretmenini öldüren öğrenci, hakim karşısında
YEREL HABERLER Öğretmenini öldüren öğrenci, hakim karşısında
Başkan Yardımcısı Solakoğlu Perşembe pazarında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Yardımcısı Solakoğlu Perşembe pazarında ...
Modern Çetin Emeç Üst Geçidi vatandaşın kullanımına açıldı
YEREL HABERLER Modern Çetin Emeç Üst Geçidi vatandaşın kullanımına ...
Başkan Hürriyet, Yeşilova’da halkın talep ve isteklerini dinledi
YEREL HABERLER Başkan Hürriyet, Yeşilova’da halkın talep ve ...
Değirmendere’ye yeni bir duble bağlantı yolu kazandırıldı
YEREL HABERLER Değirmendere’ye yeni bir duble bağlantı yolu ...
Başkan Çiftçi muhtarlarla yürüdü
YEREL HABERLER Başkan Çiftçi muhtarlarla yürüdü
32 bin 500 çocuk, sporla tanışacak
YEREL HABERLER 32 bin 500 çocuk, sporla tanışacak
Başkan Bıyık: ‘Darıca’yı hep birlikte güzelleştirelim’
YEREL HABERLER Başkan Bıyık: ‘Darıca’yı hep birlikte ...
Çayırova’da vezneler hafta sonu açık
YEREL HABERLER Çayırova’da vezneler hafta sonu açık
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X