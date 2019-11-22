Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Saldırıya uğrayan başörtülü öğretmenin annesi de aynı saldırılara maruz kalmış İstanbul'da saldırıya ...

İHA

– İstanbul'da bir ressamın sokakta saldırısına uğrayan öğretmen Ş.N.E'nin annesi Selma E., eskiden kendisinin de eğitimci olduğunu benzer saldırılara maruz kaldığını, saldırganın savunmasını komik ve küstahça bulduğunu ifade etti.

– İstanbul’da bir ressamın sokakta saldırısına uğrayan öğretmen Ş.N.E’nin annesi Selma E., eskiden kendisinin de eğitimci olduğunu benzer saldırılara maruz kaldığını, saldırganın savunmasını komik ve küstahça bulduğunu ifade etti.

Beşiktaş’ta başörtülü Ş.N.E. adlı öğretmene yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırı sonrasında ressam olduğu öğrenilen şüpheli Berrak K. ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama’ suçu kapsamında gözaltına alınarak sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Saldırıda burnu kanayan ve yüzü şiştiği için 2 hafta çalışamaz raporu alan öğretmen Ş.N.E., olayın şokunu atlatıp dinlenebilmek için Kocaeli’de ailesinin yanına döndü. Ş.N.E. olay hakkında konuşmak istemedi. Ş.N.E.’nin annesi Selma E. ise eskiden kendisinin de eğitimci olduğunu benzer saldırılara maruz kaldığını söyledi. Saldırı nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını belirten Selma E., saldırganın savunmasını komik ve küstahça bulduğunu ifade etti.

“Eğitim sürecinde de bu tip şeyleri çok yaşadım”
Saldırıyı değerlendirerek toplumdaki güven ortamına vurgu yapan Selma E., "Güven ortamının çok önemli olduğuna inanıyorum. Asla yıkılmaması gerektiğine inanıyorum. Elimizden geldiğince her koşulda bir birimize güvenmemiz gerektiğini vurgulamaya çalışıyoruz. Ama bu tür saldırıların ki ben mağduruyum, eğitim sürecinde de bu tip şeyleri çok yaşadım. Ben öğretmenlik ve hocalık da yaptım. Sivil toplum kuruluşunda da görev yapıyorum. Toplumun güvenliğinin planlama olarak birinci derecede öne çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Bugün bizim en büyük sorunumuz güvenin yıkılması. Gerçekten çok üzgünüz. Bir anne olarak buna şahit olmak, benim çocuğumun yanına hastaneye gidinceye kadar yaşadığım süreci anlatmam mümkün değil. 2 hafta rapor aldı. Burnu kanamıştı, yanağı şişmişti. Psikolojik olarak da kötüydü” dedi.

“Saldırganın beyanında çok acayip komik bir beyan, küstahça”
Kızının güveninin kırılmasına üzüldüğünü belirten anne Selma E., “Yeni geçiş yapmıştı oraya. Daha önce Bursa’daydı geçti Beşiktaş’a. Yabancı olduğunuz bir ortam, cesur bir şekilde oraya görev talebinde bulundu. Daha Eylül’de başladı çocuk. Düşünsenize 23 ay içerisinde böyle bir olayla karşılaşıyorsunuz. Büyük bir talihsizlik. Saldırganın beyanında çok acayip komik bir beyan, küstahça buluyorum” diye konuştu.

KOCAELİ

22 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:19
  • GÜNEŞ 07:47
  • ÖĞLE 12:51
  • İKİNDİ 15:22
  • AKŞAM 17:45
  • YATSI 19:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kartepe’de asfalt çalışmaları 24 saat sürüyor
YEREL HABERLER Kartepe’de asfalt çalışmaları 24 saat sürüyor
Başkan Büyükakın’ın gönderdiği kitaplar küçük Barış’a moral oldu
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın’ın gönderdiği kitaplar küçük Barış’a ...
Öğretmenlerde kazanan Uluğbey oldu
YEREL HABERLER Öğretmenlerde kazanan Uluğbey oldu
İzmit Belediyesi öğretmenleri ağırladı
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi öğretmenleri ağırladı
Erzurum'dan Darıca'ya gelen öğrenciler hayvanat bahçesini gezdi
YEREL HABERLER Erzurum'dan Darıca'ya gelen öğrenciler hayvanat ...
Başkan Söğüt yeni müdürü ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Söğüt yeni müdürü ağırladı
Cenaze evlerine yemek yardımı hizmet alım ihalesi gerçekleşti
YEREL HABERLER Cenaze evlerine yemek yardımı hizmet alım ihalesi ...
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden örnek proje Jandarma ekipleri kadına karşı şiddeti önlemek için köy köy geziyor 258 köyü gezen ekipler, kadına karşı şiddeti önleme konusunda bilgiler veriyor
YEREL HABERLER Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden örnek ...
Rahatsızlanan esnafın yardımına Zabıta koştu
YEREL HABERLER Rahatsızlanan esnafın yardımına Zabıta koştu
Taklit ürünlere el konuldu
YEREL HABERLER Taklit ürünlere el konuldu
Çayırova Belediyesi'nden önemli uyarı!
YEREL HABERLER Çayırova Belediyesi'nden önemli uyarı!
Öğretmeni olan Necmettin Kuyucu'yu bıçaklayarak öldüren öğrencisinin yargılanmasına başlandı
YEREL HABERLER Öğretmeni olan Necmettin Kuyucu'yu bıçaklayarak ...
Başkan Büyükgöz’e Karadeniz’den konuk vekiller
YEREL HABERLER Başkan Büyükgöz’e Karadeniz’den konuk vekiller
Sekapark’a kolçaklı oturma bankları kuruldu
YEREL HABERLER Sekapark’a kolçaklı oturma bankları kuruldu
Başkan Büyükgöz, Eskihisar meclisinde vatandaşı dinledi
YEREL HABERLER Başkan Büyükgöz, Eskihisar meclisinde vatandaşı ...
İzmit Belediyesi Nermin teyzenin evini yeniliyor
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi Nermin teyzenin evini yeniliyor
Berfin, gümüş madalya ile döndü
YEREL HABERLER Berfin, gümüş madalya ile döndü
Öğretmenini öldüren öğrenci, hakim karşısında
YEREL HABERLER Öğretmenini öldüren öğrenci, hakim karşısında
Başkan Yardımcısı Solakoğlu Perşembe pazarında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Yardımcısı Solakoğlu Perşembe pazarında ...
Modern Çetin Emeç Üst Geçidi vatandaşın kullanımına açıldı
YEREL HABERLER Modern Çetin Emeç Üst Geçidi vatandaşın kullanımına ...
Başkan Hürriyet, Yeşilova’da halkın talep ve isteklerini dinledi
YEREL HABERLER Başkan Hürriyet, Yeşilova’da halkın talep ve ...
Değirmendere’ye yeni bir duble bağlantı yolu kazandırıldı
YEREL HABERLER Değirmendere’ye yeni bir duble bağlantı yolu ...
Başkan Çiftçi muhtarlarla yürüdü
YEREL HABERLER Başkan Çiftçi muhtarlarla yürüdü
32 bin 500 çocuk, sporla tanışacak
YEREL HABERLER 32 bin 500 çocuk, sporla tanışacak
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X