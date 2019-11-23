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Başkan Söğüt mezun olduğu okulu ziyaret etti

İHA

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde ilk mezunlarından olduğu General Edip Bayoğlu İlkokulu'nu ziyaret etti.

Başkan Söğüt mezun olduğu okulu ziyaret etti

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde ilk mezunlarından olduğu General Edip Bayoğlu İlkokulu’nu ziyaret etti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan ile birlikte okula ziyaret gerçekleştiren Başkan Şener Söğüt, öğretmenlerle bir araya geldi. Okul hakkında bilgiler alan Başkan Şener Söğüt, öğretmenlere hem çiçek hem de küçük birer hediye takdim etti. Ziyarette ilk konuşan Okul Müdürü Bilal Sürücü oldu.
“En fedakar insanlarıdır”
General Edip Bayoğlu İlkokulu Müdürü Bilal Sürücü, “Bugün sizler tarafından hatırlanmak ve ziyaret edilmek gerçekten güzel bir duygu. Başkanımızın her daim desteğini hissediyorduk. Şimdi aramızda olması da bizleri mutlu etti” ifadelerini kullandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan da tüm öğretmenlerin gününü kutlayarak, “Öğretmenler 365 günde 1 gün değil, 1 günde 365 kez hatırlanması lazım. Öğretmenler bu toplumun en cefakâr ve fedakâr insanlarıdır” dedi.
‘’Kutsal ve çok özel bir meslek’’
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de konuşmasında, “İlk mezunlarından olduğum bu okulda İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, okul müdürümüz, muhtarımız ve siz değerli öğretmen arkadaşlarımızla bir arada olmak gerçekten güzel ve özel bir duygu. Hepinizin öğretmenler gününü en içten dileklerimle kutluyorum. 24 Kasım öncesinde sizlerle bir araya gelmek istedik. Öğretmenlik gerçekten kutsal ve çok özel bir meslek. Çocuklarımızı emanet ettiğimiz, onları aydınlık yarınlara hazırlayan siz öğretmenlerimizsiniz. Bu kutsal görevi sevgi, şefkat ile büyük bir fedakârlıkla yerine getiriyorsunuz. Ayrı ayrı teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Bir ülkenin gelişmesi, güçlenmesi ve büyümesi o toplumu oluşturan insanların eğitim seviyesi ile doğrudan ilişkilidir. Bu eğitim ve öğretim ne kadar güçlü verilirse, ülkemiz ve milletimiz o kadar büyük ve güçlü olacaktır” diye konuştu
‘’Desteğimiz her zaman sürecek’’
Başkan Söğüt eğitime desteklerinin devam edeceğini belirterek, ‘’Bizim için vazgeçilmez olan ve en fazla destek vermemiz gereken kurumlardan biri kuşkusuz eğitim kurumları. Her zaman eğitimden gelen talepleri önceliğimiz olarak görmüşüzdür. Körfez Belediyesi olarak her zaman yanınızda olacağız. Eğitime verdiğimiz desteği bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da sürdüreceğiz. Bu vesile ile bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum” dedi.

KOCAELİ

23 Kasım 2019 Cumartesi

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