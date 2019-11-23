Başkan Büyükgöz kamyoncu esnafını dinledi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Marmara Nakliyeciler Garajında kamyoncu esnafıyla düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve yönetimi, Gebze Belediyesine geçen Marmara Nakliyeciler Garajında kamyoncu esnafıyla düzenlenen kahvaltı programında buluştu. Kahvaltı programına Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcısı Selamet Güner, GENAKDER Başkanı Bahattin Demircan ve kamyoncular garajı esnafı katıldı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz programda yaptığı selamlama konuşmasında, “İnşallah ilerleyen zamanlarda tüm eksiklerimiz giderilecek. Yavaş yavaş öncelik sırasına göre eksikleri tamamlayacağız. Buraya 81 vilayetten kamyoncu arkadaşımız geliyor. Onlar bizlerin misafiri ama bir o kadar da evlerinde gibi hissetmelerini sağlamalıyız. Onlar bizlerin kültür elçileri. Buradan memleketlerine döndüklerinde güzel anılarla dönmeleri bizler için önemli. Esnaf olsun vatandaş olsun hizmetin en iyisini hak ediyor ve alacak. Burada başlattığımız çalışmalarımız sürecek ve her zaman söylediğim gibi öncelik sırasına göre zaman içerisinde burası çok daha kullanışlı ve kentimize yakışır bir hale gelecek” dedi.

Başkan Büyükgöz daha sonra esnafın sorularını da cevaplandırdı. Buranın yönetimini devraldıklarında birçok dedikodu yüzünden esnafın rahatsız olduğunu ifade eden Başkan Büyükgöz,” Görüldüğü üzere hiçbir esnafımızı mağdur etmedik, etmeyiz de. Bizim buradaki önceliğimiz en iyi şekilde hizmet vermek. Sosyal belediyecilik faaliyetlerimiz kapsamında kamyoncu esnafımıza seminerler düzenleyecek, çeşitli sosyal faaliyetlere davet edeceğiz” diye konuştu.

Öte yandan, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz bu hafta açılan Yenikent Pazarında pazarcı esnafını ziyaret etti, bol kazançlar diledi. Pazarı gezen Başkan Büyükgöz esnafa hayırlı işler bol kazançlar diledi, sorularını cevaplandırdı, öneri ve taleplerini dinledi. Pazarda alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Büyükgöz, “Bizim tek gayemiz vatandaşa en iyi hizmeti vermek. Bu doğrultuda vatandaşın bizden talepleri önemli. Burada bir pazar yeri hem pazarcı esnafının hem de vatandaşın isteğiydi. İnşallah hayırlara vesile olur. Gördüğümüz kadarıyla pazarcı esnafı da vatandaş da bu durumdan memnun ” şeklinde konuştu.

KOCAELİ 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:20

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