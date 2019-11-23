Büyükşehir Bahriye Üçok Caddesi’ni yeşillendirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Yüzbaşılar Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi’ni yeşillendirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentteki ana arterleri akıcı hale getirirken caddeleri yeşillendirerek modern bir görünüme kavuşturuyor. Bu kapsamda Gölcük Yüzbaşılar Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi yeşillendirme çalışmaları yapıldı. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığınca yapılan çalışma kapsamında 370 metre uzunluğunda refüj yeşillendirildi. Refüje 111 metreküp toprak serimi yapıldı. Refüj uzunluğunca 4 bin 725 adet ateş dikeni dikildi. Ayrıca 2 spiral leylandi toprak ile buluştu. Cadde yeşillendirme çalışmaları ile görselliği daha da güzelleşti.

KOCAELİ 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:20

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