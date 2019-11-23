Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında çöken iskeleden düşen işçi öldü

Kocaeli’de Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında iskelenin çökmesi sonucu yaralanan 3 işçiden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Olay, öğlen saatlerinde İzmit ilçesi Akmeşe Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yapımı devam eden otoyol inşaatında iskele çöktü. İskelenin üzerinde bulunan işçilerden 3’ü yaralandı. Olayı gören diğer işçiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Elyase Hasan (39), tedavi altına alındığı Kocaeli Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hasan’ın cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:49

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YATSI 19:08

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