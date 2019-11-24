İzmit Belediyesi Kuzey Marmara Otoyolu’nda yaralanan işçileri yalnız bırakmadı

İzmit Belediyesi yetkilileri, Kuzey Marmara Otoyolu’da viyadük çalışması sırsında yaralanarak hastaneye kaldırılan işçileri ziyaret ederek “Geçmiş olsun” dileklerinde bulundu.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen olayda yaralanan 3 işçi hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan birisi kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından İzmit Belediyesi Başkan Vekilli Necat Çakır, Başkan Yardımcıları Sibel Solakoğlu ve Ünal Özmural, Koordinatör Sercan Al, Özel Kalem Müdürü Duygu Çetiner ve belediye meclis üyesi Devrim Bal, hastanelere koştu.

Kocaeli Devlet Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama hastanesine kaldırılan yaralı işçilere “Geçmiş olsun” dileklerini ileten Başkan vekili Çakır ve beraberindekiler, işçilerin durumlarıyla ilgili doktorlardan bilgi alarak işçilere ve ailelerine destek oldular.

KOCAELİ 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:50

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:44

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.