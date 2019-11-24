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Barış'ın sosyal medyadaki kitap çağrısına büyük destek

DHA

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde kemoterapi tedavisi gören Ceyhan Barış Altun'un (12), sosyal medyadan yaptığı 'Kitap istiyorum' çağrısına, sosyal medya kullanıcıları kayıtsız kalmayarak çok sayıda kitap gönderdi. Gördüğü ilgi karşısında şaşırdığını belirten Barış, "Paylaşım yaptığım andan itibaren evime yüzlerce kitap gönderildi. Okuduğum kitapları kemoterapi ünitesindeki diğer arkadaşlarımla paylaşacağım" dedi.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde kemoterapi tedavisi gören Ceyhan Barış Altun'un (12), sosyal medyadan yaptığı 'Kitap istiyorum' çağrısına, sosyal medya kullanıcıları kayıtsız kalmayarak çok sayıda kitap gönderdi. Gördüğü ilgi karşısında şaşırdığını belirten Barış, "Paylaşım yaptığım andan itibaren evime yüzlerce kitap gönderildi. Okuduğum kitapları kemoterapi ünitesindeki diğer arkadaşlarımla paylaşacağım" dedi.
Derince Çenedağ Mahallesi'nde yaşayan Ceyhan Barış Altun, 2017 yılında baş ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye başvurdu. Yapılan tetkik ve incelemelerin ardından 'Langerhans hücreli histiositoz' tanısı konulan Barış, beyin zarı ve kemik tümörü ameliyatı oldu. Ameliyatın ardından normal yaşantısına geri dönen Altun´un hastalığı tekrarlayınca geçen ay kemoterapi tedavisi uygulanmaya başlandı. Kemoterapi tedavisi boyunca hastanede okumak için ihtiyacı olan kitapları temin etmeye çalışan Barış, sosyal medya hesabından bir çağrı yaptı. Kendi hesabından, 'Hastanede yattığım süre içinde okuyabileceğim kitap ihtiyacım var. Bana destek olabilir misiniz? Annem sadece tedavi masraflarıma yetişebiliyor. Onu zorlamak istemiyorum. 12 yaşındayım' notunu paylaşan Barış'ın gönderisi kısa sürede diğer kullanıcılar tarafından binlerce kez paylaşıldı.
Sosyal medyada yaptığı paylaşımın ilgi görmesinin ardından yüzlerce kişi, Barış ile iletişime geçerek ev adresine çok sayıda kitap gönderdi. Gördüğü ilgi karşısında şaşırdığını belirten Barış, "Kitaba olan sevgim 3 yaşında başladı, kitap okumayı çok seviyorum. Çizgi romanları okumayı çok seviyorum, ayda 5-6 kitap bitirebiliyorum. Twitter´da kitap isteğimle ilgili bir paylaşım yaptım ve çok olumlu tepkiler aldım herkese çok teşekkür ediyorum. Çok fazla kitap geldi hatta bazı mesajlara da `Çok fazla kitap geldi, gerek yok´ diye cevap veriyorum. Gelen kitapları okuduktan sonra tedavi gördüğüm hastanede benim gibi hasta çocuklara dağıtmayı düşünüyorum" dedi.
'HAFTADA EN AZ 2 KİTAP OKUYOR'
Tedavi sürecinde hastanede Barış'ın en yakın arkadaşlarının hep kitaplar olduğunu belirten anne Nesrin Altun, "Barış hastalığıyla tanıştığında çok küçük yaşlardaydı. Bir gün saçlarını severken 'Anne orası acıyor' dokunma diye bir tepki verdi. Hastaneye götürdük tetkikler yapıldı ve kafasında bir delik oluştuğunu, bu deliğin beyin zarına tümör şeklinde yapıştığını öğrendik. Hemen ameliyata alındı ve şu an kafasında plak var. Yaklaşık 1 yıl tedavi süreci devam etti. O süreçte saçları döküldü, sürekli halsizlikle mücadele etti ve hepsini başarıyla atlattı. Okuldan ayrılmak zorunda kaldı, eğitime evde devam etti, devletimiz bu şekilde yardım etti ve eğitiminden geri kalmadı. Her şey düzene girdi derken yeniden hastalık belirtileri başladı. Yeniden doktorumuzla iletişime geçtik ve hastalığın tekrarladığını öğrendik. Hastane sürecine Barış'ın en yakın arkadaşları kitaplar oldu. Kemoterapi tedavisine başladı ve şu an tedavi görüyor. 3 yaşında resimli kitaplarla başladı Barış'ın kitap sevgisi. Kitap okumayı çok seviyor ve haftada 2 tane kitap bitiriyor, bazen 2 kitabı da geçtiği oluyor" diye konuştu.
'TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEYE KÜTÜPHANE AÇMAK İSTİYORUZ'
Barış'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımdan dolayı evlerine Türkiye'nin her yerinden kitaplar geldiğini söyleyen Nesrin Altun, şöyle konuştu:
"Bir gün hastaneden çıkıp eve doğru gelirken 'Anne benim kitaplarım bitiyor, yeni kitaplar alır mıyız' diye sordu. Ben de Barış'ın ilaçlarını falan almıştım ve maddi olarak biraz zorlanıyordum, 'İş yerinden avans aldığım zaman alırız kitapları, sen biraz yavaş oku' dedim. O gün barış Twitter üzerinden bir paylaşım yapmış ve mesajlar gelmiş. Benim haberim yoktu ben bir gün sonra öğrendim. Twitter mesajlarını Barış kendi kontrol ediyor, Türkiye´nin her köşesinden Malatya'dan, İzmir'den, Erzincan'dan kitaplar geleceğini söyledi bana. Bir sürü kargo gelmeye başladı hatta aşağıda kapının ziline Barış'ın adını yazdık. Kargocular evimizi bulamadığı zaman Barış'ın adını görüp gelmeye başladılar. Türkiye'nin her tarafından Barış'a şu an kitap desteği var ve Barış şu an çok mutlu. Kemoterapi tedavisi gördüğümüz üniversite hastanesindeki hemşireyle görüştük, Barış okuduğu kitapları oradaki arkadaşlarıyla paylaşmak istiyor. Orada bir kütüphane açmak istiyoruz."

KOCAELİ

24 Kasım 2019 Pazar

  • İMSAK 06:21
  • GÜNEŞ 07:50
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 15:21
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  • YATSI 19:08
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