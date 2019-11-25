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Down Sendromlular Futsal Milli Takımı’ndan Kocaelispor’a büyük ilgi

İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın davetlisi olarak Kocaelispor'un Esenler Erokspor ile karşılaştığı maçı izlemeye gelen özel bireylerin sevinci renkli görüntülere sahne oldu.

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı’ndan Kocaelispor’a büyük ilgi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın davetlisi olarak Kocaelispor’un Esenler Erokspor ile karşılaştığı maçı izlemeye gelen özel bireylerin sevinci renkli görüntülere sahne oldu.
Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın davetlisi olarak Kocaelispor’un şampiyonluk yolunda en yakın rakibi Esenler Erokspor maçını izlediler. Kocaelispor’un rakibini 20 mağlup ettiği karşılaşmayı Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Kocaeli’de kamp yapan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı oyuncuları da takip etti. Karşılaşma boyunca heyecanıyla maçı protokol tribününden adeta yaşayan 14 engelli bireyin müsabakadaki heyecanları renkli anların yaşanmasına sahne oldu.
Kocaelispor’un galibiyetiyle büyük sevinç yaşayan özel bireylerle yakından ilgilenen ve hatıra fotoğrafları çekilen Başkan Büyükakın, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, “Bugün Kocaelisporumuz'un maçına gelen özel bireylerimiz bu çok önemli müsabakaya başka bir anlam kattılar. Down Sendrom Futsal Milli Takımı oyuncularımızın da burada olması bizleri de ayrıca mutlu etti. Özel konuklarımızdan bir tanesi olan Mücahit Açıkgöz ise karşılaşmaya büyük renk kattı. Kendisini ilk defa tanıdım. İnanılmaz bir enerjisi var. Kocaelisporumuz'un ikinci golünü sanki Mücahit arttırdı desek abartmış olmayız” dedi.
Maç ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Büyükakın, “Kocaelispor markasıyla birlikte Kocaeli de büyük bir değişime imza atılacağına inanıyorum. Buna başından beri inandım. Bugün taraftan da bunu gösterdi. En kısa zamanda bütün diğer sorunları çözeceğiz inşallah. Bugün buraya gelirken yolda büyük sıkıntı yaşadı vatandaşımız. Ben kendilerinden özür diliyorum. Maça gelmekten vazgeçmesinler. Yolla ilgili çözümleri de bir taraftan hızla hazırlıyoruz. En kısa zamanda buranın ulaşım problemi de çözülecek” diye konuştu.

KOCAELİ

25 Kasım 2019 Pazartesi

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