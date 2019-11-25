Başkan Büyükgöz’den evi yanan vatandaşa destek

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çıkan yangında kullanılamaz hale gelen evde incelemelerde bulunarak, “Gebze Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapacağız” dedi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Gaziler Mahallesi’nde çıkan yangında yanan evde incelemelerde bulundu. Başkan Yardımcısı Sedat Çelik’in de hazır bulundu. Yangın çıkan evde incelemelerde bulunan Başkan Büyükgöz, evin sahibi Cengiz Keskin’den yangının nasıl çıktığı ile ilgili bilgi aldı. Mağdur olan vatandaşa geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Büyükgöz, “Gebze Belediyesi olarak yanınızdayız. Allah korumuş ki can kaybı yok. Maddi zaralar bir şekilde çözülür. Tekrar geçmiş olsun. Biz Gebze Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapacağız” dedi.

KOCAELİ 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:22

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