Başkan Söğüt, “Kadına şiddet, insanlığa ihanettir”

– “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü” kapsamında hizmet binası içinde kurulan farkındalık standını ziyaret eden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Kadına şiddet asla kabul edilemez” dedi.

“25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü” kapsamında Körfez Belediyesi de farkındalık oluşturmak adına belediye girişinde stant kurdu. Başkan Şener Söğüt de standı ziyaret ederek, hazırlanan brandaya boyadığı eliyle bastı, iz bıraktı. Yaptığı konuşmada kadına yönelik şiddetin asla kabul edilemez olduğunu belirten Başkan Söğüt, “Kadın şiddet, insanlığa da bir ihanettir. Toplumumuzun mimarı kadınlarımızdır. Biz onların her zaman yanındayız. Biz ülkemizde bu sorunla büyük bir kararlıkla mücadele ediyoruz. Kadına şiddete sıfır tolerans diyoruz. Bizim kültürümüzde kadına ayrı bir değer verilir, baş tacıdır. Yeni nesil de bu bilince sahip olacaktır” dedi.

Başkan Şener Söğüt, daha sonra hazırlanan brandaya iz bıraktı. Başkan Şener Söğüt, Başkan Yardımcısı Osman Yurt ve belediye çalışanları ‘Kadına Şiddete Hayır’ kokartlarını takarak, farkındalık oluşturdu. Başkan Söğüt, kadın personelle de sohbet etti.

KOCAELİ 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:22

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