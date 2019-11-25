Şehit öğretmenin adına kütüphane kuruldu

– 11. Kocaeli Kitap Fuarı’nda başlatılan kampanyayla toplanan kitaplarla Şehit Öğretmen Necmettin Kuyucu’nun adını yaşatacak kütüphane açıldı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde görevi başında şehit edilen Öğretmen Necmettin Kuyucu’nun adı verilen Anadolu Lisesi’nde oluşturulacak kütüphane için 11. Kocaeli Kitap Fuarı’nda anlamlı bir etkinlik gerçekleştirilmişti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından “Gençler, Elinizden Gelen Kitap Olsun” sloganıyla düzenlenen etkinlikle özel olarak hazırlanan kumbarada şehit öğretmenimizin adına yapılacak kütüphaneye kitap toplandı. Kampanya sonunda 19 bin kitap toplanırken geçtiğimiz hafta sonu il protokolünün katılımıyla Şehit Öğretmen Necmettin Kuyucu’nun adını yaşatacak kütüphanenin açılışı gerçekleşti.

Şehit Öğretmen Necmettin Kuyucu Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen kütüphane açılışına Kocaeli Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, MemurSen Genel Başkanı Ali Yalçın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, MemurSen Kocaeli İl Temsilcisi Şahin Yaşlık, şehit öğretmenin babası, kardeşi ve ailesi, okuldan öğretmen arkadaşları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak açılışta yaptığı kısa konuşmada, “Şehit Öğretmen Necmettin Kuyucu Anadolu Lisesi'nde adını yaşatacak kütüphane açılışına katıldık. Kocaeli Kitap Fuarı'nda başlatılan kampanya ile toplanan 19 bin kitap bugün karşımıza kütüphane olarak çıktı. Acımızı dindiremeyecek ama bilimin ve ilmin ışığıyla bilinçli gençlerin artmasını sağlayacak kütüphanemiz hayırlara vesile olsun” dedi.

Konuşmaların ardından şehit öğretmen Necmeddin Kuyucu'nun oğlu Yiğit Kuyucu, babası Ahmet Kuyucu ve diğer katılımcılar, kütüphanenin açılış kurdelesini kesti. Yiğit Kuyucu, babasının odasının da dahil edildiği kütüphane alanının gezilmesi sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, MemurSen ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığı ile oluşturulan Şehit Öğretmen Necmettin Kuyucu Kütüphanesi’nde Kocaeli Kitap Fuarı’ndaki kampanyadan toplanan 19 bin kitap ile birlikte binlerce kitap öğrencilerin hizmetine sunuldu. Öte yandan kütüphanenin bir bölümünde Şehit öğretmenimizin kişisel eşyaları da sergileniyor.

KOCAELİ 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:51

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:43

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.