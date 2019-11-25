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Sular çekildi, eski köprüler ortaya çıktı

DHA

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesindeki Yuvacık Barajı'nda, suların çekilmesiyle baraj yapılmadan önce köylere ulaşımın sağlandığı 2 köprü ortaya çıktı.

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesindeki Yuvacık Barajı'nda, suların çekilmesiyle baraj yapılmadan önce köylere ulaşımın sağlandığı 2 köprü ortaya çıktı.
Kocaeli'nde büyük oranda içme suyu ihtiyacının karşılandığı, 51 milyon metreküp su toplama kapasiteli Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, kurak geçen sonbahar nedeniyle yüzde 17'ye düştü. Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce bugün yapılan ölçümlere göre, barajda su seviyesi, 8 milyon 680 bin metreküp olarak ölçüldü. Su seviyesinin azalmasıyla baraj havzasının bir kısmında da sular çekildi. Neredeyse 20 yıldır su altında olan bölgede suların çekilmesiyle baraj yapılmadan önce bölgedeki köylere ulaşımın sağlandığı 2 köprü ortaya çıktı. Çamurla kaplı köprülerden birinin su altında yıkıldığı, yanındaki diğer köprünün ise sağlam kaldığı görüldü.
Su seviyesinin düştüğü Yuvacık Barajı'na pompalarla Sapanca Gölü'nden su takviyesi yapılıyor.

KOCAELİ

25 Kasım 2019 Pazartesi

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