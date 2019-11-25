Pedallar, kadına şiddete karşı çevrildi

İzmit Belediyesi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde farkındalık oluşturmak adına pedal çevirdi.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen etkinlikle bisiklet severler Yahya Kaptan Bisiklet Eğitim Pisti’nde toplandı. Yaklaşık 80 kişiden oluşan bisikletli gruba Kocaeli Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğu da katılım sağladı. Kadına yönelik şiddetle mücadelenin sembolik rengi olan turuncu renk tişört giyen grup “Kadına yönelik şiddete hayır” pankartı açarak anlamlı bir mesaj verdi.

Öte yandan İzmit Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde, “Mutlu sonlar sadece kitaplarda kalmasın diye çalışıyoruz” sloganıyla yola çıkarak İzmit’teki billboardlarda öldürülen ve hayalleri elinden alınan kadınların, eğer hala hayatta olsalardı hayalini kurdukları geleceklerinin nasıl olacağı yansıtıldı.

Bu kapsamda bildbordlar, “29 Mayıs 2018’de Ankara’daki bir plazanın 20’inci katından şüpheli bir şekilde düşüp ölen Şule Çet eğer bugün yaşıyor olsaydı 24 yaşında olacaktı”, “Şule eğer hayatta olsaydı şuan ne yapıyor olurdu?”, “Ve sonra Şule, bir papatya koparıp baharın kokusunu içine çekti”, “Ve sonra Emine, kızını okula uğurlayıp keyifle kahvesini yudumladı”, “Ve sonra Özgecan, kepini fırlatıp diplomasını gururla havaya kaldırdı” şeklinde mesajların yer aldığı afişler ile kaplandı.



KOCAELİ 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:22

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