Annelerin spor yaptığı merkezde çocukları eğitim alıyor

Kocaeli’de kadınların spor ve çeşitli aktiviteler yapmasını sağlayan “Kocaeli Anne Şehir Projesi” sayesinde çocuklar da halk oyunları eğitimi alma fırsatı buluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nca yürütülen Kocaeli Anne Şehir Projesi kapsamında anneler kadar çocuklar için de önemli etkinlikler yapılıyor. Bu kapsamda Kocaeli Anne Şehir Projesi’ne katılan anneler Gebze Köklüçeşme Mahallesi’nde bulunan spor tesisinde spor yaparken, çocukları da halk oyunları eğitimi alıyor. Karadeniz ve Doğu Anadolu yörelerine ait halk oyunlarını öğrenen çocukların heyecanı ise renkli görüntülere sahne oldu.

Projeye katılan anneler, spor yaparken çocuklarının da yanlarında oldukları için çok memnun olduklarını belirtti. Proje kapsamındaki etkinliklere katılırken artık çocuklarının faydalı bir şeyle uğraşmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden kadınlar, bu durumun kendilerinin projeye olan ilgisini arttırdığını ifade etti.

KOCAELİ 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:22

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