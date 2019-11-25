Körfez’de kültür-sanat etkinlikleri sürüyor

Körfez Belediyesi tarafından kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikler devam ediyor.

Körfez Belediyesi ve Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu tarafından, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında "93 Harbi ve Anadolu'nun Bağımsızlık Mücadelesi" konulu konferans düzenlendi. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Aydın’ın konuşmacı olarak yer aldığı konferansa Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, KEDFE Başkanı Tekin Dursun, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Konuşmasında Anadolu milletinin kültüründen bahseden Aydın, daha sonra 93 Harbi, Sarıkamış Destanı ve Çanakkale Destanı’na da değinerek buradaki milletin azim ve kararlılıkla düşmanı nasıl geri püskürttüğüne vurgu yaptı. Aydın, geçmişten bu yana Anadolu milletinin pek çok savaş verdiği ve en son olarak vatan hainlerine karşı 15 Temmuz’da da Çanakkale'de ki gibi yurdu düşmana teslim etmediklerini belirterek Türk milletinin mücadeleci ruhuna vurgu yaptı.

Körfez Belediyesi, etkinlikler kapsamında tiyatro sevenleri ‘Mektup’ oyuyla buluşturdu. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde sahnelene oyunu izleyenler arasında; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcısı Osman Yurt, Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nin tamamen dolduğu oyun sonunda, izleyiciler oyuncuları ayakta alkışladı.

KOCAELİ 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:22

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