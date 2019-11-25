Dilovası’nda denetimler sıklaştı

Kontrollerini sıklaştıran Dilovası Belediyesi zabıta ekipleri, ilçede faaliyet gösteren restoran ve lokantalara yönelik genel denetimler gerçekleştirdi.

Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle 9207 ruhsat kontrolleri, 5179 sayılı gıda üretim ve tüketim yönetmenliği, sağlığa uygun olup olmadığı, firma belgeleri, ilaçlama sözleşmeleri gibi incelemelerin denetimini yaptı. Kontrol esnasında eksikliği tespit edilen işletmelerin sahiplerine eksikliklerini gidermeleri konusunda uyarılarda bulunuldu. Son kullanma tarihi geçen gıda, içecek, beyaz et, gibi ürünler zabıta ihtisas denetim ekipleri tarafından toplatılarak yasal işlemler yapıldı.

Yapılan denetimlerin hem insan sağlığı hem de vatandaşların maddi açıdan haksızlığa uğramaması için titizlikle sürdürüldüğünü belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, vatandaşın sağlıklı hijyenik bir ortamda alışveriş yapmasını amaçladıklarını belirterek, “Vatandaşlarımızın sağlıklı, hijyenik bir ortamda gönül rahatlığıyla alışveriş yapmasını amaçlıyoruz. Gıda sektöründe öncelikle tarihi geçmiş ürünlerin tespiti, çalışanların kılık kıyafeti ve mekânın temizliği gibi konularında titiz bir çalışma sürdürüyoruz. Denetimler sırasında esnafımızı eksiklikleri ve hataları konusunda uyarıyoruz. Yaptığımız kontrollerde uyarılan konularda hata tekrarlanıyorsa cezai işlem uyguluyoruz. Esnafımız da yapılan denetimler sonrası eksikliklerini gideriyor” dedi.



KOCAELİ 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:22

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