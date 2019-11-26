Kocaeli'de terör örgütü propagandasına 20 gözaltı

- KOCAELİ'de, terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik yürüttüğü soruşturmada, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah operasyon düzenledi. Gebze, Darıca ve Dilovası'nda yapılan operasyonda, aralarında HDP'li ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 20 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve bazı ilçelerdeki parti binalarında arama yapıldı. Gözaltına alınan bazı kişiler hakkında, 'terör örgütü üyeliği' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. Şüpheliler, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



KOCAELİ 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:22

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