Büyükşehir Kağıtspor geçit vermiyor

– Türkiye Basketbol 2. liginde mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor konuk ettiği Bursa temsilcisi Geçitspor’u 9478 mağlup etti.

Basketbol 2. liginde temsilcilerinden Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor, evinde ağırladığı Bursa temsilcisi Geçtispor’u 9478 mağlup etti. Mavi beyazlılar, ligde oynadığı altı maçtan beşinci galibiyeti alarak üst sıralardaki yerini korudu. Ligde oynadığı 6 maçtan 5. galibiyetini alan Kocaeli temsilcisinde kaptan Sertay Gürsu 26 sayı, 7 asist ve 6 ribaunt ile en skorer isim oldu. Kaptanın ardından Burak Şaşmaz 20, Yusuf Poturoğlu 11, Anıl Atamış 10 sayı ile oynadı.

Öte yandan “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Haftası” kapsamında Büyükşehir Kağıtspor Basketbol takımı sahaya #KadınaŞiddetİnsanlığaİhanettir yazılı pankart ile çıktı. Takım tarafından açılan pankart seyirciler tarafından büyük alkış topladı.

KOCAELİ 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:52

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:43

YATSI 19:07

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