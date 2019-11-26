Yazar Hayati İnanç Gebzeliler ile buluştu

EdebiyatçıYazar Hayati İnanç, “Can Veren Pervaneler” konulu konferansıyla Gebzeliler ile buluştu.

Gebze Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında EdebiyatçıYazar Hayati İnanç, “Can Veren Pervaneler” konulu konferansıyla Gebzelilerle bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konferansa Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik, Gebze Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, AK Parti Gebze Gençlik Kolları Başkanı Ayhan Yılmaz, Belediye meclis üyeleri de katıldı.

Konferans öncesi selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Davete icabet ettiniz kıymetli vakitlerini ayırıp buraya geldiniz. Rabbim hepinizden razı olsun. Bugün Hayati İnanç hocamızın sohbetini dinleyeceğiz. Sözün sözde kaldığı anlar olur. Bazen de söz öze dönüşür can da canan olur, hayat bulur ve Rabbimizin bize asıl görev yüklediği hakkıyla kul hakkıyla ümmet olma yolunda bize rehber olur. Ben sohbetimizin hayırlara vesile olmasını diliyor hepinize geldiğiniz iççin tekrar teşekkür ediyor, Allah’a emanet ediyorum” dedi.

Daha sonra sözü devralan EdebiyatçıYazar Hayati İnanç, “Dünyayı fazla sevmeyin. Çok sevilecek bir yanı yok. Geldik uğradık geçiyoruz. Dünya üstüne giderseniz nazlanır, canınızı okur sonra. Gölge gibidir kovalarsanız yakalayamazsınız, kaçarsanız kovalar. Kalp Allah evidir oraya dünyayı koymayın” diye konuştu.

Konferansın sonunda Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Hayati İnanç’a güzel sohbeti için teşekkür etti ve hediye takdiminde bulundu.

KOCAELİ 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:22

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