Esnaf istedi, Başkan Hürriyet çarşıya Kocaelispor bayrağı astı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, vatandaşların talebi üzerine Ayakkabıcılar Çarşısı’na Kocaelispor bayrağı astırdı.

İzmit Belediye Başkanı Kaplan, esnafla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Hürriyet son olarak Ayakkabıcılar Çarşısı’nı ziyaret ederek esnafla bir araya geldi. Çarşı esnafıyla sohbet eden Başkan Hürriyet, esnafın taleplerini yerinde dinleyerek çözüm üretilmesi için talep verdi. Esnafın Ayakkabıcılar Çarşısı’nda yer alan mazgalların yüksek olması yönündeki şikayetin çözüleceğini sözünü veren Hürriyet, gerekli birimlere sorunun çözümü için talimat verdi. İzmit Belediyesi ekipleri harekete geçerek mazgalları zemin seviyesine indirdi. Ayakkabıcılar Çarşısı esnaflarından Veysel Erüstün’ün bayrak talebine yanıt veren Başkan Hürriyet, Ayakkabıcılar Çarşısı’nın tam ortasına dev bir Kocaelispor bayrağı astırdı.

Sorunun çözülmesinden dolayı başkan Hürriyet’e teşekkür eden Ayakkabıcılar Çarşısı esnaflarından Veysel Erüstün,“Başkanımız bizleri ziyaret ettiğinde kendisine taleplerimizi ilettik. Taleplerimizi dinleyip yerine getiren İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e çarşı esnafı olarak teşekkür ediyoruz” dedi.

KOCAELİ 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:52

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:43

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.