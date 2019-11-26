Büyükşehir’den kedi ve kuş evleri

Sokak hayvanlarının bakımı ve tedavilerini gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı noktalarına kendi imal ettiği kedi ve kuş evlerini yerleştirecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kuş ve kedilerin mevsim değişikliğine bağlı olarak yaşanacak kötü hava koşullarından etkilenmemeleri ve sıcak bir yuvada yaşayabilmeleri için çalışma başlattı. Bu çalışma kapsamında Kocaeli’nin her ilçesinde bulunan ve onarılmayacak hasarı bulunan donatı elemanlarının ahşap grupları, atölyelerde Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince kedi ve kuş evlerine dönüştürülüyor. Atölyelere getirilen hasarlı donatılar, geri dönüştürülerek işlevine uygun şekilde kullanılmak suretiyle kedi ve kuş evleri olarak değerlendiriliyor.

Sokak hayvanlarına karşı farkındalığın oluşturulması amacıyla farklı alanlara yerleştirilen kedi evlerinin önüne mama ve mama kapları bırakıldığını da belirtiyor. Soğuk havalarda sokak hayvanlarının korunmasına yardımcı olmak amacıyla park ve bahçelere konulan kedi ve kuş evleri, vatandaşlardan tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

KOCAELİ 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:22

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