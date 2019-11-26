Cemil Meriç’te ailelere özel eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde özel öğrencilerin yanı sıra ailelerine de eğitim veriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, 1735 yaş arası hafif ve orta düzeyde özel gereksinime ihtiyacı olan bireylere eğitim veriyor. Özel öğrencilerin velilerine de ‘Aile Katılımlı Grup Çalışması’ kapsamında Psikolog Ayşenur Aydın tarafından eğitim veriliyor. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde gerçekleşen eğitimler 5 hafta sürüyor. 6 kişilik özel gruplar halinde aile katılımlı grup çalışmaları Psikolog Ayşenur Aydın tarafından yapılıyor. Grup, işlevine veya türüne bakmaksızın, grup çalışması üyelerine karşılıklı yardım ve destek sağlanıyor. Grup çalışmaları ailelere bilgi alışverişi, beceri kazanma ve kazanılan becerileri test etme, bir aidiyet duygusu oluşturma ve yeni şekillerde düşünme, hissetme ve davranma yollarını test edilmesi sağlanıyor. Eğitimlerde grup üyelerinden geri bildirim almak için önemli fırsat sunuluyor.

Benzer deneyimlerin yaşandığı kişilerle iletişim kurma, deneyimlerin güçlükleri, hissettirdikleri konusunda üyelerin birbirleriyle paylaşım yapması, grup içerisinde kendileriyle ilgili yeni farkındalıklar oluşturmalarının amaçlandığı eğitimler ailelere önemli bilgi ve beceri kazandırıyor.

KOCAELİ 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:22

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