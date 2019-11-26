Kazım Karabekir Ortaokulu müzik sınıfı yenilendi

Kazım Karabekir Ortaokulu müzik sınıfını yenileyen İzmit Belediyesi, gerçekleştireceği açılışla salonu öğrencilerin kullanımına açacak.

İzmit Belediyesi, okulların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi tarafından Kadıköy Mahallesi Ergün Sokak’ta bulunan Kazım Karabekir Ortaokulu’nun müzik sınıfı yenilendi. İhtiyacı karşılayamaz durumda olan müzik sınıfını tamamen yenilen İzmit Belediyesi ekipleri,120 metrekarelik alanı çocukların müzik eğitimlerini en uygun alabilecekleri bir alana dönüştürdü. Öğretmen ve öğrencilerin açılışını heyecanla beklediği müzik sınıfı törenle kullanıma açılacak.

KOCAELİ 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:52

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:43

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.