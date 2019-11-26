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Çocukların yaktığı ateş evi yatağı tutuşturdu, anne yaralandı

DHA

- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, çocukların yaktığı ateş yatağı tutuşturdu. Komşularıyla birlikte çocuklarını dışarı çıkan Nuran M., yangına müdahale ederken kolundan yaralandı.

- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, çocukların yaktığı ateş yatağı tutuşturdu. Komşularıyla birlikte çocuklarını dışarı çıkan Nuran M., yangına müdahale ederken kolundan yaralandı.
Öğleden sonra, Körfez Esentepe Mahallesi´nde Burhan M.´ye ait evde yangın çıktı. İddiaya göre, annelerinin komşularındaki mevlide gittiği sırada evde bulunan çocukların yaktığı ateş yatağı tutuşturdu. Çocukların çığlıklarını duyan anne ve komşuları hemen eve koştu. Evde bulunan 4 çocuk dışarı çıkarılırken, yangına kovalarla müdahale edildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Bu sırada yangına müdahale ederken kolundan yaralanan Nuran M.´ye 112 Acil ekibi ilk müdahalede bulundu. Yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürülürken, odada bulunan eşyalar hasar gördü. Nuran M. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ

26 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 06:22
  • GÜNEŞ 07:52
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 15:20
  • AKŞAM 17:43
  • YATSI 19:07
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