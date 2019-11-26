Polis akademisi örencilerine FETÖ operasyonu: 28 gözaltı

Kocaeli'de düzenlenen FETÖ\PDY operasyonunda eski polis akademisi öğrencilerinin de aralarında olduğu 28 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro ekipleri, FETÖ\PDY örgütünün emniyet teşkilatı içindeki mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda daha önce polis akademisi ve polis koleji öğrencisiyken ilişkileri kesilen 28 şahıs gözaltına alındı. Kocaeli Emniyetine götürülen şahısların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
KOCAELİ
26 Kasım 2019 Salı
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