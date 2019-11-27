Yakıt almaya gitti, döndüğünde kaza yapan tırını görünce şok oldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yakıt almak için yanından ayrıldığı tırı direğe çarpmış halde gören sürücü şaşkınlığını gizleyemedi.

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi istasyon Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tuncay O., idaresinde 41 U 8529 plakalı tır ile seyir halindeyken aracın yakıtının bittiğini fark etti.

Gebze istasyon caddesi üzerinde Tuncay O. tırı yol kenarına park ederek yakıt almak için akaryakıt istasyonuna gitti. Bu sırada fireni boşalan tır, metrelerce kayarak aydınlatma direğine çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler, tırın içerisinde kimsenin olmadığını tespit etti. Polis ekipleri tırın sürücüsünün kaza yaptıktan sonra kaçtığını değerlendirirken, Tuncay O. elindeki yakıt dolu bidonla tırın yanına geldi. Park ettiği tırını direğe çarpmış şekilde bulan Tuncay O. şaşkınlığını gizleyemedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

KOCAELİ 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:23

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