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İnanç, “Bu dünya kavuşma dünyası değil”

İHA

– Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği seminere katılan Yazar Hayati İnanç; "Bu dünya kavuşma dünyası değil, gerçek kavuşma ahirette" dedi.

İnanç, “Bu dünya kavuşma dünyası değil”

– Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği seminere katılan Yazar Hayati İnanç; “Bu dünya kavuşma dünyası değil, gerçek kavuşma ahirette” dedi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın başlattığı “Hayatın İçindeyim” projesi kapsamında Yazar Hayati İnanç’ın Kocaelililer’le buluştu. Seminere Başiskele ilçesi ve çevre ilçelerden gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yaşama dair önemli bilgiler veren Hayati İnanç, “İnsan dünyaya ağlayarak gelir, ağlayarak gider. Dünya saadet yurdu değil, ayrılık yurdu. Kavuşma ahirette. Dünyada kavuşmayı planlayıp, arzulamak, peşine düşmek ham hayaldir” dedi.
Seminere katılan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mücahit Arslan, seminer sonunda Yazar Hayati İnanç’a çiçek, tablo takdiminde bulundu.

KOCAELİ

27 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:23
  • GÜNEŞ 07:53
  • ÖĞLE 12:53
  • İKİNDİ 15:20
  • AKŞAM 17:42
  • YATSI 19:07
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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