Başkan Söğüt, “Çocuklarımız sporu sevsin istiyoruz”

– Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, spor akademileri bünyesinde çalışan spor eğitmenleriyle bir araya geldi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, spor akademileri bünyesinde çalışan spor eğitmenleriyle bir araya geldi. Meclis Salonu’nda spor eğitmenlerini ağırlayan Başkan Şener Söğüt, spor eğitmenliğinin önemine değinerek, “Spor akademilerimiz ile amacımız çocuklarımıza küçük yaştan itibaren sporu sevdirmek. Bunun için üzerimize düşen neyse yapıyoruz. Sevmelerinde en büyük etkenlerden birisi de sizler olacaksınız. Göreviniz ve sorumluluğunuz büyük. Çocuklarımız bizlerin geleceği. Onların iyi şekilde yetişmesi bu ülkenin geleceği için önemli. Sadece spor alanında değil, bilim ve üretim alanında da ülkelerine faydalı birer genç olmalarını istiyoruz” dedi.

Körfez’de 4 bin çocuğun aktif olarak spor akademilerinden yararlandığını ifade eden Söğüt, “Bu güzel bir şey. Amacımız hem branş sayımızı arttırmak hem de daha fazla gencimizi sporla buluşturmak. Tesis noktasında da Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte ilçemiz genelinde spor kompleksleri oluşturuyoruz. Spor yapma konusunda teşvik edici bir tavırla ortak çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.

Başkan Söğüt, spor eğitmenleriyle hasbihal ederek, istek ve önerilerini dinledi.



KOCAELİ 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:23

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