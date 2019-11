Başkan Hürriyet, geleceğin müzisyenlerini dinledi

– İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kazım Karabekir Ortaokulu müzik sınıfının açılışına katılarak geleceğin müzisyenlerinin performanslarını dinledi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in 31 Mart seçimleri öncesinde sözünü verdiği ve yapımı tamamlanan Kazım Karabekir Ortaokulu müzik sınıfının açılışına katıldı. Öğrencilerin ritim performansını dinleyen Başkan Hürriyet, öğrencileri tebrik etti. Programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediye Meclisi üyeleri Süleyman Şen ve Tuncay Aşkın, Kazım Karabekir Ortaokulu Müdürü Serkan Yazar, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve çok sayıda okul müdürü katıldı.

Öğrencileri başarıya taşıyacak bir hizmeti gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise, “İstiyoruz ki İzmitli sanatçılar yetişsin, İzmit’ten kıymetli insanlar İzmit’in adını dışarıya duyursun. Bildiğiniz üzere göreve gelmeden önce vaatlerimiz vardı. Sanatla uğraşmak isteyen, müziği seven, resmi seven, çocuklarımıza müzik malzemeleri, enstrümanlar, resim malzemeleri konusunda destek olacağımızı söylemiştik. Bu projeyi de şu anda programlama aşamasındayız. Bu okula böyle bir alan kazandırmak çok güzel bir adım oldu” dedi.

Velilerin üzerindeki mali yükün farkında olduklarını ve çocukların gelişim sürecinde bu yükü azaltmak istediklerini belirten Başkan Hürriyet, “Velilerin cebinden çıkacak olan masraf azalırken, çocuklarımızın alacağı eğitim kalitesi de artsın istiyoruz. Önümüzdeki süreçte tüm okullarımıza ayırt etmeksizin temizlik hizmeti de vermeyi planlıyoruz. Personel desteği vermeye çalışacağız. Çocuklarımızın, anne babalarımızın yüzünü güldürmek için çalışıyoruz. Hep söylediğimiz bir şey var. Çocuklar gülerse anne babalar da güler. İnsanımız gülerse Türkiye güler. Biz de elimizden geldiği kadar buna gayret gösteriyoruz. Okullarımızın bize ihtiyaçları olmaları halinde emrindeyiz. Değerli öğretmenlerimizin, müdürlerimizin her zaman emrindeyiz. Bizleri bugün ağırladığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ve bugün bu güzel performansa imza atan değerli çocuklarımızı inşallah gelecekte daha büyük konserlerde görürüz” diye konuştu.



