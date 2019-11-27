Eğitimcilere “Sıfır Atık” eğitimi

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü “Sıfır Atık Projesi” kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ve ÇEVKO iş birliği ile okul müdürleri ve öğretmenlere “Sıfır Atık Projesi” kapsamında eğitim semineri düzenlendi. Eğitim seminerine katılan Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik, başka bir programı nedeniyle programa katılamayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün selamlarını iletti. Gebze Belediyesi olarak Sıfır Atık Projesine sonuna kadar destek olduklarını ifade etti. Eğitimcilere verilen eğitimde geri kazanım çalışmaları, toplama hizmetleri ve eğitim destekleri hususunda bilgilendirme yapıldı. Eğitim sonunda katılımcılara katılım sertifikası verildi.

KOCAELİ 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:23

GÜNEŞ 07:53

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:42

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.