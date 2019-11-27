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Başkan Bıyık: ‘Çocuklar geleceğimiz’

İHA

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Dede Korkut İlkokulu 4C sınıfı öğrencileri ve velilerinin Çocuk Hakları Günü için düzenlediği etkinliğe katıldı.

Başkan Bıyık: ‘Çocuklar geleceğimiz’

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Dede Korkut İlkokulu 4C sınıfı öğrencileri ve velilerinin Çocuk Hakları Günü için düzenlediği etkinliğe katıldı.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, geleceğimizin teminatı olan çocukların gelişimi için belediye olarak her zaman ailelerin yanında olacaklarını söyledi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Dede Korkut İlkokulu 4C sınıfı öğrencileri ve velilerinin Çocuk Hakları Günü için düzenlediği etkinliğe katılarak öğrenciler ve velilerle bir araya geldi. Eşi Havva Bıyık’la birlikte velilerin davetine katılan Başkan Muzaffer Bıyık, çocuklar ve öğrenci velileriyle hasbihal etti.
Çocuklarımız geleceğimiz
Darıca Belediyesi olarak çocukların iyi yetişmesi için her zaman ailelerin yanında olacaklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Çocuklarımız en değerli varlıklarımız. Onların iyi yetişmesi için hepimize görevler düşüyor. Darıca Belediyesi olarak ailelerin her zaman yanında ve destekçisi olacağız. Çocuklar bizim geleceğimiz. Geleceğimizin teminatı olan çocukların gelişimi için her zaman sizlerle birlikte olacağız. Darıca Belediyesi Bilgi Evlerimizde çocuklarımız için kurslar düzenleyerek ailelere destek oluyoruz. Önümüzdeki süreçte bu kursları daha da geliştirerek ailelere katkıda bulunacağız” diye konuştu.
Başkan Bıyık’a teşekkür ettiler
Dede Korkut İlkokulu 4C sınıfı öğrenci velileri de davetlerine katılarak kendilerini yalnız bırakmadığı için Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür ettiler. Öğrenciler ise hazırladıkları döviz ve pankartlarla Çocuk Hakları Günü’ne dikkat çektiler. Başkan Muzaffer Bıyık da çocuklarla sohbet ederek Çocuk Hakları Günü’nü kutladı.

KOCAELİ

27 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:23
  • GÜNEŞ 07:53
  • ÖĞLE 12:53
  • İKİNDİ 15:20
  • AKŞAM 17:42
  • YATSI 19:07
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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