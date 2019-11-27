Avukatların hukuk bürosunu kurşunlayan şahıs yakalandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan bir hukuk bürosunu kurşunlayan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.A. ve A.A. isimli iki avukata ait hukuk bürosu kimliği belirsiz bir şahıs tarafından kurşunlandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde hukuk bürosunu kurşunlayan şahsın R.G. olduğu tespit edildi.

Kimliği tespit edilen şahıs, polis ekipleri tarafından Karatepe ilçesinde yakalanıp, gözaltına alınarak, Saraybahçe Polis Merkezine götürüldü.

KOCAELİ 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:23

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