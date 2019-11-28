KOCAELİ´nin Kartepe ilçesinde, Nuri Y. (53) evde yalnız olduğu sırada av tüfeğiyle intihar etti.

Olay saat 21.00 sıralarında Kartepe Rahmiye Mahallesi İzmit Caddesi´nde meydana geldi. Nuri Y. evde yalnız olduğu sırada av tüfeği ile başına ateş ederek intihar etti. Silah sesini duyan komşuların haber vermesi üzerine gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri eve girdi. Sağlık ekibi, Nuri Y.´nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri evde olay yeri inceleme çalışması yaptı. Nuri Y.´nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



KOCAELİ 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:24

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