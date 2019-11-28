Altyapı çalışmasında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı

'Bu sefer hastalık beni yendi'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde dere kenarında altyapı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 1 işçinin çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Kartepe ilçesi Maşukiye Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi mevkisinde, sabah saatlerinde köprünün altına boru hattı döşenirken, göçük meydana geldi. Dogan Parlar isimli işçi, kayan toprağın altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye, polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin Parlar'ı kurtarmak için çalışmaları sürüyor.



KOCAELİ 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:24

GÜNEŞ 07:54

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:42

YATSI 19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.