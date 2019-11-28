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Cebeci Sahili daha konforlu olacak

İHA

Kocaali Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kandıra Cebeci sahilindeki 5 bin metre karelik alanda çevre düzenlemesi gerçekleştirdi.

Cebeci Sahili daha konforlu olacak

Kocaali Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kandıra Cebeci sahilindeki 5 bin metre karelik alanda çevre düzenlemesi gerçekleştirdi.
Yaz sezonunda vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sahil parklarının bakım, onarım ve yenileme çalışmaları Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştiriliyor. Yaz sezonunun bitmesi ile çalışmalarına hız veren Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, Kandıra Cebeci sahilindeki 5 bin metrekarelik alanda çevre düzenleme çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında alan daha temiz ve düzenli bir hale getirildi.
Bitkisel toprak serildi
Yaz sezonunda Cebeci sahil kumsalına gelen vatandaşların arka kısımda daha temiz ve yeşil bir alanda dinlemeleri hedeflenerek yapılan çalışma kapsamında 5 bin metrekarelik alana bitkisel toprak serildi. Alana 170 adet farklı türde fidan dikimi yapıldı. Çim tohumu ekilen alanın her zaman yeşil kalabilmesi için sulama sistemi kuruldu.
500 metre yürüyüş yolu inşa edildi
Çalışmalarını büyük oranda bitiren Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşların park içerisinde rahatça yürüyebilmesi için ayrıca 500 metre yürüyüş yolu inşa etti. Aydınlatma direkleri dikilen alana sosyal donatı, duş ve soyunma kabinleri de inşa edilecek.

KOCAELİ

28 Kasım 2019 Perşembe

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