Gebze Belediyesi’nde hafta sonu vezneler açık olacak

Gebze Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü; Emlak, Çevre Temizlik, İlan Reklam vergisi ve diğer borçlar 2019 ikinci taksiti için son günün 2 Aralık olduğunu bildirdi.

Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için vergilerin zamanında yatırılmasının önemli olduğunu ileten yetkililer, “Vatandaşlarımız ister Gebze Belediyesi Hizmet Binasında bulunan gişeler vasıtasıyla isterlerse online şekilde vergilerini yatırabilirler. 2 Aralık Pazartesi günü mesai bitimine kadar vatandaşlarımızın mağdur olmadan vergilerini ödemleri önem arz ediyor. Ayrıca vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için Cumartesi ve Pazar günü vezneler açık olacak. Borç sorgulama ve ödeme işlemlerini internet üzerinden Gebze Belediyesi’nin web adresinden gerçekleştirilmekte” dediler.

KOCAELİ 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:24

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