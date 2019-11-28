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İzmit Belediyesi’nden anlamlı etkinlik Eski futbolcular Mehmet Sadık Efe için forma giyecek

İHA

İzmit Belediyesi’nden anlamlı etkinlik Eski futbolcular Mehmet Sadık Efe için forma giyecek

İzmit Belediyesi ile Biz İzmitiz Platformu anlamlı bir etkinliğe daha imza atarak, ölümünün 16. yılında Koacelispor eski as başkanlarından Mehmet Sadık Efeyi anacak. 29 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek birbirinden anlamlı etkinliklerle İzmit efsane başkanını anacak.
Dönemim futbolcuları yıllar sonra Efe için forma giyecek
29 Kasım da gerçekleşecek etkinlikler kapsamında Mehmet Sadık Efe’nin kulüp başkanlığı döneminde Kocaelispor’da forma giymiş, şuan başka şehirlerde hayatlarını sürdüren futbolcular yıllar sonra Efe için forma giyecek. Aralarında ünlü sanatçı Zeynep Türkeş’in babası Kemal Türkeş’in de yer aldığı İzmir’den, Bodrum’dan, Balıkesir’den ve İstanbul’dan gelecek olan bazı futbolcular, bu etkinlik sayesinde yıllar sonra İzmitli dostları ile bir araya gelecek.
İlk olarak mezarı başında anılacak
Cuma sabahı saat 10.00’da Mehmet Sadık Efe’nin Acısu’da bulunan kabri başında okunacak dualar ile başlayacak olan anma etkinlikleri, saat 14.00’da Seka Çimhalı sahasında Kocaelispor ile İzmit Belediyespor U14 Takımlarının yapacağı futbol karşılaşması ile devam edecek
Tarihi maç
Saat 15.00’da ise Seka Çimhalı tarihi günlerinden birisini yaşayacak. Mehmet Sadık Efe’nin Kocaelispor yöneticisi olduğu yıllarda büyük başarılara imza atan dönemin efsane futbolcuları, gösteri maçı için sahaya çıkacak. Kaleciler Baha ve Rüstem, kaptanlar İbrahim Yazıcıoğlu ve Mahir Danabay’ın yanında Bülent Baturman, Ceyhun Güray, Senad İbriç, Kamil Öztezer, Veli Akbaş, Orhan Görsen, Zeki Kaya, Erhan Altın, Kamuran Akşar, Bülent Gemici, Süha Özkan, Mehmet Özkan, Ali Burul, Bozkurt Uslu, Bülent Gürbey, Sadun Gemici, Barbaros Kırdar, Kaan Dobra, Murat Vatansever, Engin Tuncay, Kemal Türkeş, Müfit Şenkal, Nuri Karlıoğlu ile Güvenç Kurtar sahada eski yöneticilerin anısına ter dökecek.
Anılar canlanacak
Anma etkinlikleri 18.00’de Cumhuriyet Parkı’nda bulunan Sanat Galerisi’nde ki sergi ile devam edecek. Anıları canlandıracak olan resim sergisinin ardından sanat galerisinde yine İzmit’te dönemin efsane isimlerinin katılımıyla yapılacak olan söyleşi programı ile etkinlikler sona erecek.
Hürriyet’ten davet
Kocaelispor’un ve Kocaelispor’a emek vermiş kişilerin kendileri için her zaman ayrı bir anlam taşıdığını belirten İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Kocaelispor’un şanlı bir geçmişi var. Bu geçmişi bize yaşatanları her zaman saygı ile anacağız. Mehmet Sadık Efe’de bu şanlı tarihte önemli katkıları olan bir isim. Onunla ilgili yaptığımız bu etkinliği duyan herkes, gerçekten çok mutlu oluyor. Seka Çimhalı sahada Kocaelispor tarihinin önemli isimleri sahaya çıkacak. Kocaelispor’a gönül veren, emek veren tüm isimleri etkinliğimizde görmek istiyoruz. 1966 yılından bu yana Kocaelispor’a hizmet etmiş birçok isimle yan yana gelecek olmak, beni de çok heyecanlandırıyor. Tüm Kocaelispor camiasını ve İzmit halkını merhum Mehmet Sadık Efe adına yapacağımızı etkinliğe bekliyoruz” dedi.

KOCAELİ

28 Kasım 2019 Perşembe

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