Darıca Belediyesi’nde vezneler hafta sonu açık

Darıca Belediyesi'nde son günü 02 Aralık Pazartesi günü olan Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 2. taksit ödemelerinin alınabilmesi için vezneler hafta sonu da açık olacak.

Darıca Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 2. taksit ödemelerinin 02 Aralık Pazartesi günü sona ermesi dolayısıyla hafta sonu vezneleri açık tutacak. Darıca Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, emlak, çevre temizlik, reklam ve vergi borçlarını ödemek isteyen vatandaşlar, 30 Kasım 2019 Cumartesi ve 01 Aralık 2019 Pazar günleri Darıca Belediyesi ana bina ve Adnan Menderes Kültür Merkezi'ndeki belediye veznelerinden ödemelerini yapabilecekler.

KOCAELİ 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:24

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