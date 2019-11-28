Tiyatro severler GKM’de buluştu

Gebze Belediyesi Kasım ayı kültürsanat etkinlikleri kapsamında Gebzeli tiyatro severler GKM’de bir araya geldi.
15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan Gebze Kültür Merkezi’nde sahnelenen “Kahkaha Koridorları” isimli tiyatro gösterisi izleyiciden tam not aldı. Performansları ile göz dolduran oyuncular Gebzeli tiyatro severler tarafından tam not aldı. Oyun sonunda oyuncuların performansı izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Gebze Belediyesi kültürsanat etkinlikleri Aralık ayında da birbirinden farklı konu ve konukları ile hız kesmeden devam edecek.
KOCAELİ
28 Kasım 2019 Perşembe
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